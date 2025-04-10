Панарин достиг отметки в 300 голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:8 уступили "Филадельфии" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Один из голов в составе "Рейнджерс" провел россиянин Артемий Панарин. Для него этот гол стал 300-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

33-летний Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/16, когда он начал играть за "Чикаго". В 2017 году перешел в "Коламбус", с сезона-2019/20 играет за "Рейнджерс".

В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 748 матчей, в которых набрал 865 (300+565 по системе "гол+пас") очков.