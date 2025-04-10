Поиск

Перешедший под флаг Албании борец посетовал на слова Мамиашвили о предательстве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывший российский, а ныне албанский борец вольного стиля Чермен Валиев заявил, что глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на церемонии награждения победителей и призеров чемпионата Европы в Братиславе назвал его предателем родины.

"Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении", - приводит слова Валиева "Матч ТВ".

Инцидент произошел в среду, когда Валиев завоевал золото в весовой категории до 74 кг.

По словам Мамиашвили, спортсмен слегка неверно интерпретировал его слова.

"Я сказал, что путь, который он выбрал, это путь предателя. Так как он уезжал. Я молчал, но если он так сказал… Я дал определение пути, который он выбрал", - сказал Мамиашвили "Матч ТВ".

Выигрывавший чемпионаты России Чермен Валиев перешел под флаг Албании в феврале 2024 года. На Играх в Париже в прошлом году он стал бронзовым призером.

вольная борьба Михаил Мамиашвили Чермен Валиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

Три медали завоевали россияне во второй день ЧЕ по вольной борьбе

В МОК заявили о диалоге с федерациями по допуску россиян на ОИ-2026

"Арсенал" разгромил "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Евгений Кузнецов покинул СКА

Евгений Кузнецов покинул СКА

Четыре золота завоевали россияне в первый день ЧЕ по борьбе

СКА объявил о переходе Ивана Демидова в "Монреаль Канадиенс"

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина КХЛ

"Салават Юлаев" стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });