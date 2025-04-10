Перешедший под флаг Албании борец посетовал на слова Мамиашвили о предательстве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывший российский, а ныне албанский борец вольного стиля Чермен Валиев заявил, что глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на церемонии награждения победителей и призеров чемпионата Европы в Братиславе назвал его предателем родины.

"Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении", - приводит слова Валиева "Матч ТВ".

Инцидент произошел в среду, когда Валиев завоевал золото в весовой категории до 74 кг.

По словам Мамиашвили, спортсмен слегка неверно интерпретировал его слова.

"Я сказал, что путь, который он выбрал, это путь предателя. Так как он уезжал. Я молчал, но если он так сказал… Я дал определение пути, который он выбрал", - сказал Мамиашвили "Матч ТВ".

Выигрывавший чемпионаты России Чермен Валиев перешел под флаг Албании в феврале 2024 года. На Играх в Париже в прошлом году он стал бронзовым призером.