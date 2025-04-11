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Умер экс-тренер "Реала" и сборной Нидерландов Лео Бенхаккер

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборных Нидерландов и Польши по футболу и многих клубов, включая "Аякс", "Реал", Лео Бенхаккер скончался накануне на 83-м году жизни.

"С большой грустью и глубоким разочарованием Эредивизи узнала о кончине Лео Бенхаккера. Желаем всем близким много сил и мужества", - говорится в сообщении Эредвизи – главной лиги нидерландского футбола.

Бенхаккер трижды приводил "Реал" к выигрышу чемпионата Испании, один раз при нем команда выиграла Кубок страны. При Бенхаккере "Аякс" дважды становился чемпионом Нидерландов, "Фейеноорд" по разу выиграл чемпионат и Кубок страны.

Лео Бенхаккер
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