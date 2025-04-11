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Россиянки Вербина и Сидельникова выиграли золото ЧЕ по борьбе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Две россиянки стали чемпионками Европы в первый день программы соревнований по женской борьбе на чемпионате Европы в Братиславе.

Награды высшего достоинства завоевали Екатерина Вербина (весовая категория – до 55 кг) и Анастасия Сидельникова (до 59 кг).

Кроме того, Надежда Соколова (до 50 кг) стала бронзовым призером.

Соревнования проходят в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе, где уже разыграны все комплекты наград среди борцов вольного стиля. Российские вольники завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

спортивная борьба женская борьба Братислава Словакия
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