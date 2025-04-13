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"Вашингтон" без Овечкина потерпел крупнейшее поражение в сезоне

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Коламбусу" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Результат встречи – 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

Побивший исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки капитан "Вашингтона" Александр Овечкин участия в игре не принимал: клуб предоставил ему отдых.

Поражение стало для "Вашингтона" крупнейшим в сезоне.

Ранее "Вашингтон" досрочно обеспечил себе первое место в Восточной конференции НХЛ.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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