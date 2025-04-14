Поиск

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в игре с "Коламбусом"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:4 уступил "Коламбусу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Вашингтона" на второй минуте игры отличился нападающий Александр Овечкин. 39-летний россиянин обновил рекорд результативности в чемпионатах НХЛ, забросив 896-ю шайбу в карьере. Что касается нынешнего сезона, это 43-й гол Овечкина.

"Вашингтон" лидирует в Восточной конференции, где ранее он обеспечил себе первое место. В активе команды 109 очков. "Коламбус" - на девятой строчке, 85 баллов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

"Зенит" разгромил "Краснодар" в РПЛ

"Зенит" разгромил "Краснодар" в РПЛ

"Спартак" обыграл команду "Салават Юлаев" во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Александр Волкановски вновь стал чемпионом UFC в полулегком весе

"Спартак" уступил махачкалинскому "Динамо" в матче РПЛ

Хоккеист СКА Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина"

Хоккеист СКА Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина"

Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Министр спорта РФ высказался за возврат пива на стадионы

Всемирная федерация кикбоксинга разрешила россиянам выступать под флагом РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });