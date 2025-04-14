Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в игре с "Коламбусом"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:4 уступил "Коламбусу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Вашингтона" на второй минуте игры отличился нападающий Александр Овечкин. 39-летний россиянин обновил рекорд результативности в чемпионатах НХЛ, забросив 896-ю шайбу в карьере. Что касается нынешнего сезона, это 43-й гол Овечкина.

"Вашингтон" лидирует в Восточной конференции, где ранее он обеспечил себе первое место. В активе команды 109 очков. "Коламбус" - на девятой строчке, 85 баллов.