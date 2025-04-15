Боксер Сергей Ковалев рассказал о волнении перед прощальным боем

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев заявил о том, что ответственность перед прощальным в карьере поединком, в котором он встретится с немцем Артуром Манном, накладывает свой отпечаток.

"Присутствует волнение. Понимаю, что это последний бой… Да дело даже не в том, что он последний или нет. Это просто поединок перед друзьями, родителями, земляками. Присутствует ответственность, и это меня тревожит. Нужно же обязательно побеждать, вот этот момент заставляет переживать", - приводит слова Ковалева пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет в Челябинске в 18 апреля и возглавит турнир WINLINE IBA.PRO 2. На кону 10-раундового боя будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

На счету 42-летнего Ковалева на профессиональном ринге 35 побед (29 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. По ходу карьеры россиянин боксировал, в частности, с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах и рядом других.

34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при четырех поражениях. Представитель Германии владел поясом WBO International в первом тяжелом весе. Манн известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.