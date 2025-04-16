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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля 2025 года Днем Овечкина

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Вашингтона Мюриел Баузер провозгласила 11 апреля "Днем Александра Овечкина". Он приурочен к историческому рекорду российского хоккеиста в НХЛ.

"Я, мэр Вашингтона, настоящим объявляю 11 апреля 2025 года "Днем Александра Овечкина" в Вашингтоне", - говорится в документе, опубликованном в соцсетях "Вашингтона" в среду.

Мэр обратила внимание на то, что Овечкин "отлично руководит "Кэпиталз" в качестве капитана команды с 2010 года" и "внес вклад в многочисленные успехи команды, включая 16 выходов в плей-офф и первый для "Вашингтона" Кубок Стэнли в 2018 году".

6 апреля Овечкин провел 895-й гол в карьере, поразив ворота "Айлендерс" в гостевом матче. Тем самым он обошел канадца Уэйна Гретцки и стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионов НХЛ.

В Вашингтоне торжественная церемония в связи с рекордом россиянина состоялась 11 апреля.

США Александр Овечкин
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