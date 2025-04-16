Магомед Адиев стал и.о. главного тренера ФК "Химки"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главного тренера ФК "Химки" назначен Магомед Адиев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

"Уверены, его опыт работы в клубах РПЛ и сборной Казахстана пойдет нам на пользу и поможет в решении поставленных задач", - сказал гендиректор "Химок" Дмитрий Брехов.

Адиев заявил, что с энтузиазмом приступает к решению задачи сохранить "Химкам" места в РПЛ.

"Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать", - отметил он.

В качестве тренера 47-летний Адиев работал с нижегородской "Волгой", "Анжи", "Чайкой", карагандинским "Шахтером", сборной Казахстана, "Ахматом".

15 апреля клуб объявил об отставке испанского тренера (и его ассистентов) Франка Артиги.

В чемпионате России-2024/25 "Химки" занимают 13-е место, набрав в 24 матчах 23 очка.