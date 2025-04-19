Российский боксер Бибилов завоевал пояс WBA Asia Centrаl

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Тимур Бибилов одержал победу над кенийским боксером Джошуа Васике на турнире IBA.PRO 2 в Челябинске.

Поединок завершился техническим нокаутом в десятом раунде.

На кону боя стоял пояс WBA Asia Centrаl в первом тяжелом весе.

Бой прошел в статусе со-главного на турнире. Главным событием вечера стал прощальный поединок Сергея Ковалева, в котором россиянин победил немца Артура Манна.

Кроме того, на турнире на профессиональном ринге успешно дебютировала бронзовый призер чемпионата мира-2025, финалистка чемпионата Европы-2024, чемпионка России-2024 Альбина Молдажанова, которая уже на первой минуте первого раунда техническим нокаутом победила соотечественнику Нурият Алибекову.