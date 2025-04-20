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Московское "Динамо" победило "Рубин" в чемпионате России по футболу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:1 взяли верх над казанским "Рубином" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

Дубль в составе "Динамо" оформил Ярослав Гладышев (23, 61 минуты), один гол на счету Бителло (90+9). Автор гола в составе "Рубина": Руслан Безруков (25).

На 90-й минуте в составе "Рубина" был удален за две желтые карточки Мирлинд Даку.

В параллельно шедшем матче "Ростов" (Ростов-на-Дону) в Воронеже выиграл у местного "Факела" - 2:0. На 30-й минуте точный удар нанес Егор Голенков, на 77-й – Константин Кучаев.

В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место (46 очков), "Ростов" - седьмое, "Рубин" - восьмое (по 36), "Факел" - 16-е (15).

футбол РПЛ Динамо Рубин Факел Ростов
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