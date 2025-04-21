Эдуард Кравцов ожидает зрелищных боев с участием Сосулина и Егорова на турнирах IBA.PRO

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявил, что ждет классных противостояний от поединка Павла Сосулина и аргентинца Лукаса Брайана Бастиды, а также боя между Алексеем Егоровым и проживающим в России кубинцем Ленаром Пересом

Россиянин Павел Сосулин 25 апреля в Уфе проведет бой за пояс WBA Gold в первом среднем весе против аргентинца Лукаса Брайана Бастиды в рамках турнира IBA.PRO 3.

"Должен быть классный бой с точки зрения смотрибельности. Оба боксера могут бить, действуют на ударной дистанции, оба терпеливые. Бастида стилистически в какой-то степени может быть удобен для Павла. Аргентинец идет вперед. В то же время тут кроется и опасность, потому что, находясь на ударной дистанции, можно не только зацепить соперника, но и, как говорится, самому зацепиться", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

"Если Павел выиграет, то он, думаю, попадет в топ 5 рейтинга WBA. И вся наша команда будет работать над тем, чтобы далее Павел боксировал либо за звание обязательного претендента, либо за временный пояс. Стоит именно такая задача. Надеюсь, Павел выиграет свой предстоящий бой, а далее мы уже отработаем свое направление", - отметил Кравцов.

В свою очередь, российский боксер Алексей Егоров и кубинец Ленар Перес 27 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) на турнире IBA.PRO 4 проведут 10-раундовый поединок за пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

"Думаю, нас ждет классный бой. Эти ребята в топах в крузерах. Для большинства фаворитом является Перес, потому что многие уже скинули со счетов Егорова. Но на мой взгляд, тут шансы 50 на 50", - сказал Кравцов.

"Перес в принципе не боксировал ни с кем из соперников серьезного уровня, где может быть прессинг и где нужно много работать. У Егорова есть опыт чемпионских боев. Плюс Егоров замотивирован, потому что ему нужна победа в этом противостоянии, чтобы дальше двигаться по карьере. Повторюсь, для меня явного фаворита в этом поединке нет", - отметил председатель тренерского совета федерации.