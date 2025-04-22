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Боксер Субханкулов уверен, что опыт поможет победить Баллу в титульном бою

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов заявил о готовности к предстоящему в родной Уфе поединку за пояса IBА Intercontinental и WBAOceania в легком весе против австралийца Ибрагима Баллы.

"Я отлично готов к поединку, заряжен и мотивирован", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

"Снова выступаю в Уфе. Не могу сказать, что привык к этому, но мне всегда радостно и приятно выступать дома при родных болельщиках", - сказал боксер.

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"Мне будет противостоять очень опытный соперник в олимпийском боксе, но и по профессионалам он тоже давно выступает. Он входит в рейтинг IBF, занимает 10 ю строчку. Балла — очень крепкий и выносливый боксер. Но российская школа бокса посильнее и покачественнее. За моими плечами десять лет в сборной России. У меня более чем достаточно опыта, чтобы выйти победителем 25 апреля", - подчеркнул Субханкулов.

Бой пройдет в статусе со-главного события турнира IBA.PRO 3.

На счету Субханкулова на профессиональном ринге восемь побед (четыре – досрочно) в восьми поединках. Балла выиграл 17 боев (семь – нокаутом), проиграл дважды.

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Также в рамках шоу 25 апреля на ринг выйдет другой представитель Башкортостана. Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС 2024 Азалия Аминева в шестираундовом поединке в полусреднем весе встретится с Бригиттой Мбаби из ДР Конго, которая имеет опыт выступления на Олимпийских играх.

"Я уже освоилась по профессионалам, полюбила боксировать без шлема. Когда в олимпийском боксе пошли разговоры о том, чтобы снимать шлемы, было некое переживание. Сейчас мне будет противостоять хорошая соперница, с ней мы никогда еще не встречались. Но я посмотрела ее поединки. Мы с командой знаем, как победить. А еще я выступаю на родной земле, будет поддержка зала — это придает силы", - сказала Аминева.

Главный бой предстоящего турнира – поединок россиянина Павла Сосулина против аргентинца Лукаса Брайана Бастиды за пояс WBA Gold в первом среднем весе.

Бокс IBA Артур Субханкулов Павел Сосулин Азалия Аминева
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