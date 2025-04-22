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Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов вcех времен по версии Sportico.

Его заработок составил $4,15 млрд после перерасчета с учетом инфляции (до перерасчета - $3млрд).

Второе место занял американский гольфист Тайгер Вудс ($2,79 млрд), третье – португальский футболист Криштиану Ронаду ($2,38 млрд).

В топ-5 рейтинга также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс ($1,88 млрд) и аргентинский футболист Лионель Месси ($1,85 млрд) занявшие четвертое и пятое места соответственно.

62-летний Майкл Джордан – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго". Завершил карьеру в 2003 году.

Майкл Джордан Лионель Месси Леброн Джеймс Криштиану Ронаду Тайгер Вудс
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