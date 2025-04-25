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Дубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Вегас" в НХЛ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Миннесоты" со счетом 5:2 победили "Вегас" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.

Матч прошел на льду "Миннесоты".

В составе хозяев дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов.

Победа позволила "Миннесоте" выйти вперед в серии до четырех побед – 2-1.

"Торонто" в гостях выиграл у "Оттавы" со счетом 3:2, победный гол состоялся в овертайме. Счет в серии – 3-0 в пользу "Торонто".

"Флорида" во втором матче серии со счетом 2:0 обыграла команду "Тампа-Бэй". Счет в серии – 2-0.

Кирилл Капризов НХЛ хоккей
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