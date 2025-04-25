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Лидирующий в РПЛ "Краснодар" в драматичном матче победил махачкалинское "Динамо"

Махачкалинцы на 90+11 минуте не смогли реализовать пенальти

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:2 победили махачкалинское "Динамо" в гостевом матче 26-го тура чемпионата России.

На 6-й минуте счет стал 1:0 в пользу "Краснодара", точный удар нанес Мозес Кобнан. На 25-й минуте "Динамо" отыгралось, гол провел Мохаммад Хоссейннежад.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Краснодара", отличился Жоау Батчи.

На 65-й минуте Эдуард Сперцян упрочил преимущество краснодарцев в счете, на 79-й он же не смог реализовать пенальти.

Через минуту после этого вторую желтую карточку получил футболист "Краснодара" Диего, из-за чего был удален с поля.

На 86-й минуте футболист "Динамо" Кирилл Зинович сократил отставание в счете.

На 11-й компенсированной ко второму тайму время "Динамо" получило право на пенальти, однако удар Камила Агаларова отразил вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев.

"Краснодар" набрал 58 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. Идущий вторым "Зенит" (Санкт-Петербург) отстает на пять очков, но имеет игру в запасе.

"Динамо" - на десятом месте, 27 баллов.

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