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В центре Москвы закроют движение на ряде улиц из-за "Московского полумарафона"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно перекрыто на некоторых улицах и набережных в центре города из-за "Московского полумарафона" (21,1 км) 27 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, движение будет закрыто с 00:01 до 13:50 на улицах Косыгина, Хамовнический вал, Остоженка, Лужники, на набережных Фрунзенская, Пречистенская, Лужнецкая, на Лужнецком мосту. Кроме того, не будет движения по проездам Новокрымский и Соймоновский, на Университетской площади и на проспектах Вернадского и Комсомольском.

На закрытых участках также будет временно запрещена парковка 27 апреля с 00:01 до окончания мероприятия.

Кроме того, в связи с проведением "Московского полумарафона" с 05:45 до конца мероприятия будут изменены маршруты наземного транспорта в районе Лужников: м5, м6, 138, 220, 266, 297, 379, с249, с263, с755. Департамент советует пассажирам пользоваться Сокольнической линией метро и маршрутами на Комсомольском проспекте.

Лужники Москва
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