Около 20 тыс. человек приняли участие в Московском полумарафоне

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Почти 20 тысяч человек выступили в забегах в рамках прошедшего в российской столице Московского полумарафона.

"Среди них – профессиональные легкоатлеты и опытные любители, для которых "половинка" – время спортивных достижений и возможность обновить личный рекорд, а также новички, для которых участие в Московском полумарафоне – первая глава в их беговой истории", - говорится в релизе "Бегового сообщества".

В этом году Московский полумарафон впервые прошел в два дня. 13 мая состоялись соревнования на 5 км и Детский забег. 14 мая на старт вышли участники корпоративной эстафеты и забега на 21,1 км.

Победителем среди мужчин на дистанции 21,1 км стал Владимир Никитин – 1 час 02 минуты 46 секунд. Среди женщин первой финишировала Анна Викулова - 1:09:47. Оба победителя установили рекорд трассы.

"Следующим стартом от команды Бегового сообщества станут легкоатлетические соревнования "Скорость" на стадионе. В этом году они состоятся 27 мая и пройдут впервые. Участники смогут проверить свое стремление быть первым, окунуться в атмосферу легкоатлетических соревнований и попробовать себя на дистанциях от 100 до 3000 м, в командной эстафете", - говорится в сообщении.