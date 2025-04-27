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Победный гол Барбашева помог "Вегасу" сравнять счет в серии НХЛ с "Миннесотой"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Вегас" со счетом 4:3 обыграл "Миннесоту" в четвертом матче серии стартового раунда Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла на льду "Миннесоты".

Победитель определился в овертайме, решающую шайбу в ворота "Миннесоты" забросил нападающий Иван Барбашев. Также отметился голевой передачей. У "Миннесоты" голевым пасом отметился форвард Кирилл Капризов.

Счет в серии до четырех побед теперь 2-2.

"Тампа-Бэй" в гостях в третьем матче взяла верх над "Флоридой" - 5:1. Российский форвард Никита Кучеров сделал три результативные передачи.

"Флорида" по-прежнему ведет в серии – 2-1.

"Оттава" на своем льду в четвертом матче обыграла "Торонто" - 4:3, победный гол состоялся в овертайме. В составе "Оттавы" голевой передачей по ходу игры отметился российский защитник Артем Зуб.

"Оттава" сократила отставание в серии – 1-3.

Хоккеисты "Колорадо" со счетом 4:0 на своем льду обыграли "Даллас". Счет в серии стал 2-2.

хоккей НХЛ
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