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"Питтсбург" уволил дважды приведшего команду к Кубку Стэнли главного тренера

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Майк Салливан покинул пост главного тренера "Питтсбурга", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

"Это нелегкое решение, но, продолжая вести "Пингвинз" через этот переходный период, мы чувствовали, что это лучший путь вперед для всех сторон", - сказал генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

Дубас отметил влияние Салливана "на лидеров команды Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и Брайана Раста".

57-летний Салливан возглавил "Питтсбург" в 2015 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Стэнли НХЛ в 2016 и 2017 годы.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона "Питтсбург" занял 13-е место в Восточной конференции и не смог попасть в плей-офф.

Кубок Стэнли НХЛ хоккей Майк Салливан Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби
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