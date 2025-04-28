Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в НХЛ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Каролины" со счетом 5:2 одолели "Нью-Джерси" в четвертом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.

Игра прошла на льду "Нью-Джерси".

В составе "Каролины" хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Свечников набрал 5 (4+1 по системе "гол+пас") очков в четырех матчах. В регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне на его счету 48 (20+48) баллов в 72 встречах.

Благодаря этой победе, "Каролина" упрочила преимущество в серии с "Нью-Джерси" до четырех побед – 3-1.