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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя США Брендона Накасиму в четвертом круге турнира категории Mastersв Мадриде.

Результат встречи – 3:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает десятое место, Наксасима – 32-е.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Тэйлор Фриц (США, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 15).

Призовой фонд турнира – более 7,8 млн евро.

Даниил Медведев Мадрид теннис
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