Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя США Брендона Накасиму в четвертом круге турнира категории Mastersв Мадриде.
Результат встречи – 3:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает десятое место, Наксасима – 32-е.
Следующим соперником Медведева будет победитель пары Тэйлор Фриц (США, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 15).
Призовой фонд турнира – более 7,8 млн евро.