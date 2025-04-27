Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил аргентинца Хуана-Мануэля Черундоло в первом круге турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает десятое место, Черундоло – 126-я ракетка мира.

Для российского спортсмена этот матч стал первым на турнире. От участия в первом круге он, благодаря своей позиции в рейтинге, был освобожден. Во втором круге Медведев победил автоматически из-за неявки соперника, серба Ласло Дьере.

Следующий соперник Медведева – 32-я ракетка мира американец Брендон Накасима.

Призовой фонд турнира – более 7,8 млн евро.