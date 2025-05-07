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В Кремле верят в скорое возвращение российского футбола на международную арену

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на возвращение отечественных футболистов к участию во всех международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования. И, конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится", - отметил Песков.

СпортГлава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение РоссииЧитать подробнее

Так он прокомментировал слова главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом о том, что ФИФА надеется на участие российских спортсменов в чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Давать соответствующие прогнозы, Песков отказался. "Никто пока не может ответить на этот вопрос", - сказал Песков.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Так, сборной России запретили участвовать в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, а московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22.

Дмитрий Песков футбол ЧМ-2022 ФИФА Дональд Трамп Джанни Инфантино
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