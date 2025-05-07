Чилиец Бискупович стал заместителем спортдиректора "Спартака"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Марко Бискупович занял пост заместителя спортивного директора "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

35-летний чилиец возглавит новый отдел рекрутинга.

Бискупович перешел в "Спартак" из Федерации футбола Чили, где ранее работал под руководством нынешнего спортдира столичного клуба Франсиса Кахигао и возглавлял отдел поиска талантов, скаутинга и анализа. Затем, после ухода Кахигао, Бискупович был исполняющим обязанности спортивного директора чилийской федерации, отвечал за дела местной сборной на позиции менеджера национальных команд.

Будучи игроком, Бискупович провел несколько матчей за сборную Чили, выиграл Кубок Чили с клубом "Универсидад Католика".