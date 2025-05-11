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Кирилл Корнилов победил Адама Богатырева на турнире АСА 186

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Кирилл Корнилов победил соотечественника Адама Богатырева на турнире АСА 186 в Санкт-Петербурге.

Победу Корнилову присудили единогласным решением судей.

"Не получилось закончить бой досрочно. Имеем, что имеем. Идем дальше", - сказал Корнилов после боя. Его слова приводит пресс-служба АСА.

"Хочу всех поблагодарить. Отдельные слова благодарности хочется высказать своему тренерскому штабу. Но тренер выскажет мне много интересного. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку", - отметил спортсмен.

Ранее пояс АСА в тяжелом весе освободил Евгений Гончаров, и теперь Корнилов оспорит вакантный титул с еще одним бойцом из России Алиханом Вахаевым.

"Алихан Вахаев удобен мне стилистически. Думаю, я стану новым чемпионом АСА", - сказал Корнилов.

На его счету теперь 18 побед при двух поражениях и одной ничьей. Богатырев проиграл пятый бой при десяти поражениях. На счету Вахаева 14 победных поединков и три проигранных.

Корнилов и Богатырев встречались в марте 2024 года, когда досрочную победу одержал Богатырев.

Кирилл Корнилов Адам Богатырев Алихан Вахаев ММА АСА
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