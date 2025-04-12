Андрей Кошкин победил Дениса Магера в главном поединке турнира АСА 185 в Минске

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец Андрей Кошкин одержал победу над белорусом Денисом Магером на турнире АСА 185.

По итогам главного боя вечера победу присудили россиянину раздельным решением судей.

Кошкин охарактеризовал прошедший поединок как "очень тяжелый".

"Я так и думал, что он продлится всю дистанцию. Но я чувствовал по картинке боя, что веду. Да, мы попадали, были размены. Не хотелось ввязывать в борьбу, но Денис удивил, что пошел в борьбу. Хотел бы поблагодарить своего соперника, он будет в топах. Это отличный боец. Хотел посвятить эту победу своему сыну и супруге", - приводит слова российского бойца пресс-служба ACA.

На счету Кошкина 25 побед и 11 поражений, у Магера – два проигрыша и 12 побед

В со-главном событии турнира АСА 185 41-летний белорус Артем Дамковский (26-17) техническим нокаутом в первом раунде победил выступающего в полусреднем весе россиянина Алексея Махно (27-11). Эти бойцы встречались в ноябре 2016 года, тогда техническим нокаутом в третьем раунде победил все тот же Дамковский.

После победы над Махно белорус заявил, что берет паузу в карьере:

"Хочу поблагодарить болельщиков. Хочу сказать, что беру паузу в карьере на неопределенный срок. Дверь не закрываю, но я думаю, что годика через два увидимся. Причины? Со здоровьем чуть разберемся. Если да, то да. А если нет… То на хорошей ноте (завершу). Честно, злорадствую над каждыми словами Леши. Нельзя вести себя так высокомерно. Слишком рано ты взлетел", - сказал Дамковский.

В активе Дамковского 26 побед при 17 поражениях, соотношение побед и поражений Махно – 27-11.