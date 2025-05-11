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Австралиец Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Австралийский боец смешанного стиля Джек Маддалена победил американца Белала Мухаммада в главном поединке турнире UFC315 в Монреале.

По итогам пятираундового противостояния победу Маддалене присудили единогласным решением судей.

На кону поединка стоял принадлежавший Мухаммаду пояс чемпиона UFCв полусреднем весе. Теперь Маддалена – новый чемпион.

Маддалена выиграл 18-й бой при двух поражениях, Мухаммад проиграл четвертый бой при 24 победах.

UFC Джек Маддалена Белал Мухаммад
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