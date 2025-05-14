Менеджер Тарасов назвал Чимаева фаворитом титульного боя UFC с Дю Плесси

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Менеджер по единоборствам Виталий Тарасов считает, что выступающий за Австралию Хамзат Чимаев по итогам боя с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси завоюет пояс UFC в среднем весе.

"Мне кажется, для Чимаева это будет самый сложный поединок в UFC. Пять раундов, неудобный соперник…Если в первых двух раундах Хамзат не финиширует Дю Плесси, предполагаю, что его ждет тяжелый вечер. Но в итоге пояс окажется на талии Чимаева. Думаю, он все-таки сумеет засабмитить Дрикуса в первые 10 минут боя", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Я приятно удивлен, что бой Чимаева и Дю Плесси анонсировали именно на американский турнир. Это значит, что у Хамзата все-таки разрешилась история с визой в США. Не знаю, были ли там действительно проблемы, но, по крайней мере, слухи такие ходили", - отметил собеседник агентства.

Бой пройдет на турнире UFC 319 в Чикаго 16 августа.