Поиск

Менеджер Тарасов назвал Чимаева фаворитом титульного боя UFC с Дю Плесси

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Менеджер по единоборствам Виталий Тарасов считает, что выступающий за Австралию Хамзат Чимаев по итогам боя с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси завоюет пояс UFC в среднем весе.

"Мне кажется, для Чимаева это будет самый сложный поединок в UFC. Пять раундов, неудобный соперник…Если в первых двух раундах Хамзат не финиширует Дю Плесси, предполагаю, что его ждет тяжелый вечер. Но в итоге пояс окажется на талии Чимаева. Думаю, он все-таки сумеет засабмитить Дрикуса в первые 10 минут боя", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Я приятно удивлен, что бой Чимаева и Дю Плесси анонсировали именно на американский турнир. Это значит, что у Хамзата все-таки разрешилась история с визой в США. Не знаю, были ли там действительно проблемы, но, по крайней мере, слухи такие ходили", - отметил собеседник агентства.

Бой пройдет на турнире UFC 319 в Чикаго 16 августа.

UFC США Виталий Тарасов Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси ММА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

"Трактор" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Риме

Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Риме

Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения в серии с "Каролиной"

В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной

В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной

"Барселона" обыграла "Реал" и упрочила лидерство в Ла Лиге

"Барселона" обыграла "Реал" и упрочила лидерство в Ла Лиге

"Факел" уступил "Локомотиву" и лишился шансов остаться в РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Риме

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });