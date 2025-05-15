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Роналду сохранил статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Роналду сохранил статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира
Фото: Octavio Passos/Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Нападающий саудовского "Аль Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду третий год подряд признается самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте журнала.

Его доход за год составил $275 млн. В эту сумму входит зарплата и бонусы за игру ($225 млн) и коммерческие доходы ($50 млн).

По уровню дохода за год Роналду более чем на $100 млн опередил ближайшего "преследователя", американского баскетболиста Стефена Карри: защитник клуба НБА "Голден Стэйт" заработал за год $156 млн (56 млн + 100 млн).

В топ-5 также попали британский боксер Тайсон Фьюри – 146 млн (140 млн+6 млн), игрок в американский футбол Дакота Прескотт из США и "Даллас Ковбойз" – 137 млн (127 млн+10 млн), аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси – 135 млн (60 млн+75 млн).

Криштиану Роналду Forbes футбол
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