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Российского хоккеиста "Вашингтона" задержали в США за пьяную драку

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Защитник клуба НХЛ "Вашингтон" россиянин Александр Алексеев задержан в американском городе Кларендон за участие в драке, сообщает ARLNow.

Инцидент произошел в субботу около 3:30 утра по местному времени в районе баров города. Полиция отреагировала на сообщение очевидца о драке у одного из магазинов. К наиболее активному ее участнику пришлось применить перцовый баллончик (а позже – оказать ему же медицинскую помощь от воздействия баллончика).

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Этим участником конфликта оказался хоккеист "Вашингтона" 25-летний Алексеев. Его задержали, обвинив в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Спортсмена доставили в тюрьму округа Арлингтона, а позже освободили.

Воспитанник петербургской школы хоккея Алексеев играет в системе "Вашингтона" с сезона-2019/20 (с перерывом в следующем сезоне, который провел в уфимском "Салавате Юлаеве"). В НХЛ на его счету 80 матчей в регулярных чемпионатах, в них он набрал 8 (1+7 по системе гол+пас") очков. В плей-офф Алексеев провел 24 игры, набрав 1 (0+1) балл.

В нынешнем сезоне "Вашингтон" выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии "Каролине".

Вашингтон НХЛ США хоккей Александр Алексеев
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