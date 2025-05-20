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Российский боксер Кооль назвал наиболее близкой для него манеру боя Бивола

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU -Россиянин Евгений Кооль в преддверии дебютного поединка на профессиональном ринге против Фариозбека Хакимова из Узбекистана заявил, что продемонстрирует интересную манеру ведения боя.

СпортРоссийский боксер Кооль дебютирует по профессионалам на турнире IBA.PRO 6Читать подробнее

"Думаю, моя манера ведения боя будет интересна людям. Но я точно не про зарубиться. Это не про мой стиль. Теоретически можно Артуро Гатти показать, но это не про меня, потому что в такой манере в профессионалах долго не пробоксируешь. Я больше склонен к тому, чтобы на ножках побоксировать, как Дмитрий Бивол. А из современных боксеров, плюс-минус, моей категории я бы отметил Василия Ломаченко", - приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.

"По сопернику могу сказать, что он правша, при этом мы не смогли найти его поединки в свободном доступе. Планируем действовать от себя. Очень хочу открыть свой рекорд в профессионалах. Но (...) моя главная цель на ближайшее время – чемпионат мира, а потом уже перейти в профессионалы", - сказал двукратный чемпион России.

Поединок Кооля против Хакимова пройдет 23 мая на турнире IBA.PRO 6 в Душанбе. Бой рассчитан на шесть раундов.

Дмитрий Бивол бокс Евгений Кооль
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