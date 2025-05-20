Российский боксер Кооль назвал наиболее близкой для него манеру боя Бивола

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU -Россиянин Евгений Кооль в преддверии дебютного поединка на профессиональном ринге против Фариозбека Хакимова из Узбекистана заявил, что продемонстрирует интересную манеру ведения боя.

"Думаю, моя манера ведения боя будет интересна людям. Но я точно не про зарубиться. Это не про мой стиль. Теоретически можно Артуро Гатти показать, но это не про меня, потому что в такой манере в профессионалах долго не пробоксируешь. Я больше склонен к тому, чтобы на ножках побоксировать, как Дмитрий Бивол. А из современных боксеров, плюс-минус, моей категории я бы отметил Василия Ломаченко", - приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.

"По сопернику могу сказать, что он правша, при этом мы не смогли найти его поединки в свободном доступе. Планируем действовать от себя. Очень хочу открыть свой рекорд в профессионалах. Но (...) моя главная цель на ближайшее время – чемпионат мира, а потом уже перейти в профессионалы", - сказал двукратный чемпион России.

Поединок Кооля против Хакимова пройдет 23 мая на турнире IBA.PRO 6 в Душанбе. Бой рассчитан на шесть раундов.