Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлил контракт с клубом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Барселона" подписала новое соглашение с главным тренером команды немцем Хансом-Дитером Фликом, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 2027 года.

60-летний специалист возглавил "Барселону" перед стартом сезона-2024/25. При нем команда выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также Флик провел успешную работу в "Баварии", где выиграл чемпионат Германии (два раза) кубок, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Также Флик работал, в частности, главным тренером сборной Германии.