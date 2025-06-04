Команда "Ленинград" выиграла "Кубок Победы-2025" по боксу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Команда "Ленинград" стала победителем четвертого розыгрыша международного боксерского турнира "Кубок Победы".

В Суперфинале в Оренбурге, "Ленинград" (в составе выступили боксеры из Санкт-Петербурга) оказался сильнее "Тулы" (Центральный ФО).

Суперфинал. "Ленинград" - "Тула". 3:2

До 58 кг: Виталий Бойцов (Балашиха, "Тула") раздельным решением судей победил Эдуарда Саввина (Санкт-Петербург, "Ленинград);

До 65 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург, "Ленинград") единогласным решением судей Саидамира Салохидинова (Ивантеевка, "Тула");

До 73 кг: Артур Кулаков (Псков, "Ленинград") благодаря победе в четвертом раунде одолел Сергея Собылинского (Белгород, "Тула");

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев, (Буйнакск, "Ленинград") единогласным решением судей победил Никиту Воронова (Белгород, "Тула");

Свыше 86 кг: Светослав Тетерин (Рязань, "Тула") техническим нокаутом в третьем раунде победил Владимира Ермакова (Санкт-Петербург, "Ленинград").

В матче за третье место "Кама" (Приволжский ФО) оказалась сильнее "Баку".

Команда "Ленинград" Фото: Федерация бокса России

"Кама" - "Баку". 3:2

До 58 кг: Амин Абдуллин (Казань, "Кама") единогласным решением судей победил Залимхана Сулейманова ("Баку");

До 65 кг: Габил Мамедов (Оренбург, "Кама") единогласным решением судей победил Заура Гахраманова ("Баку");

До 73 кг: Хикмет Гараев (Оренбург, "Кама") большинством решений судей победил Бекзода Хамидова ("Баку");

До 80 кг: Мурад Аллахвердиев ("Баку") большинством решением судей победил Улугбека Собирова (Узбекистан, "Кама");

Свыше 86 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, "Кама") - Махаммад Абдуллаев ("Баку") единогласным решением судей победил Абубакар-Салаха Муцелханова (Оренбург, "Кама").

"Кубок Победы-2025" был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высоко оценил проведение турнира

"В этом году Федерация бокса России посвятила все турниры 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лично у меня в сердце "Кубок Победы" занимает особое место. Интересный формат, у наших ребят есть возможность попробовать себя в полупрофессиональном формате, не отвлекаясь от олимпийского бокса в преддверии чемпионатов России и мира. Считаю вполне логичными слова наших боксеров о том, что выступление на "Кубке Победы" является частью подготовки к чемпионату России в Екатеринбурге", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

"Еще одной особенностью "Кубка Победы" является тот факт, что боксеры могут не переживать за свой рекорд. И в итоге мы видим очень зрелищные бои. На переправе, как говорится, коней не меняют, но со следующего розыгрыша хотел бы ввести приз за самый яркий и зрелищный бой", - отметил Беспутин.

Соревнования проходили в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты.

Команда-победитель получила 4 млн руб., серебряный призер – 2 млн, бронзовый – 1 млн, занявшая четвертое место – 500 тыс. рублей.

"Ленинград" впервые выиграл "Кубок Победы", в прошлом году на высшую ступень пьедестала поднялась "Тула", а в первых двух розыгрышах первенствовала "Кама".