Боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко объявил о решении завершить выступления в спорте.

Свое решение 37-летний украинец озвучил в соцсетях.

Помимо олимпийских наград высшего достоинства, в любительском боксе Ломаченко два раза завоевывал "золото" чемпионата мира, один раз – чемпионата Европы.

Будучи боксером-профессионалом, Ломаченко становился чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC, IBF, IBO.