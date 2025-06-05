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Боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко объявил о решении завершить выступления в спорте.

Свое решение 37-летний украинец озвучил в соцсетях.

Помимо олимпийских наград высшего достоинства, в любительском боксе Ломаченко два раза завоевывал "золото" чемпионата мира, один раз – чемпионата Европы.

Будучи боксером-профессионалом, Ломаченко становился чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC, IBF, IBO.

бокс Василий Ломаченко
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