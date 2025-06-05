Футболист "Краснодара" Кайо перешел в "Ботафого"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Защитник Кайо покинул "Краснодар", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

"Сегодня мы провожаем Кайо. Он продолжит карьеру в Бразилии", - говорится в сообщении.

Следующим клубом 29-летнего Кайо будет "Ботафого".

Футболист стал игроком "Краснодара" в мае 2019 года. В составе команды провел 123 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. По итогам сезона-2024/25 стал чемпионом России.