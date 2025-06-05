Гауфф сыграет с Соболенко в финале Roland Garros

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американка Коко Гауфф победила француженку Луи Буассон в полуфинале теннисного турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат – 6:1, 6:2 в пользу представительницы США.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает второе место, Буассон – 361-е. Теннисистка из Франции стала главной сенсацией турнира.

В финале Roland Garros в субботу Гауфф сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.