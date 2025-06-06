Боксер Курбанов назвал отличным для России событием предстоящий бой с Сосулиным

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Курбанов отметил важность его предстоящего поединка с соотечественником Павлом Сосулиным за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе.

"Я абсолютно нормально отношусь к поединку с другим российским боксером. Он идет по версии WBA, я иду по ней же, и наши пути просто пересеклись. К тому же, я считаю, это для России это отличный бой в целом", - приводит слова Курбанова пресс-служба Федерации бокса России.

"Я уже давно в этом рейтинге, он недавно вошел в топ-15. Вообще, уверен, что внутри нашей страны нужно делать бои на таком высоком уровне. Почему нет? Думаю, сыграет важную роль в популяризации бокса в России. Конечно, все хотят драться с иностранцами, но раз так сложилось, значит, будем боксировать с Павлом", - сказал спортсмен.

Бой пройдет 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions и будет рассчитан на 12 раундов.

28-летний Сосулин является непобежденным боксером на профессиональном ринге: он выиграл все 11 поединков (шесть – досрочно). На счету 29-летнего Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) при одном поражении.