Синнер победил Джоковича и вышел в финал Roland Garros

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер взял верх над шестой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира Большого шлема RolandGarrosв Париже.

Результат встречи – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.

В финале в воскресенье Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место.

Алькарас – действующий победитель турнира.