Поиск

Синнер победил Джоковича и вышел в финал Roland Garros

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер взял верх над шестой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира Большого шлема RolandGarrosв Париже.

Результат встречи – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.

В финале в воскресенье Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место.

Алькарас – действующий победитель турнира.

Roland Garros теннис Янник Синнер Карлос Алькарас Новак Джокович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros

Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Нигерией

Бекхэм станет сэром

Бекхэм станет сэром

Испания победила Францию в матче с 9 голами и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на ЧМ по футболу

Гауфф сыграет с Соболенко в финале Roland Garros

Арина Соболенко стала первой финалисткой Roland Garros-2025

Арина Соболенко стала первой финалисткой Roland Garros-2025

Гол Роналду помог сборной Португалии победить Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА

Гол Роналду помог сборной Португалии победить Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА

Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ по версии профсоюза игроков

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });