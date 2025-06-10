Овечкин и Капризов сыграют за сборную НХЛ в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов включены в состав команды звезд Национальной хоккейной лиги на благотворительный "Матч года". Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Матч отечественных звезд НХЛ и Континентальной хоккейной лиги пройдет 13 июля в Москве.

"Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Кирилл Марченко и многие другие российские звездные хоккеисты сыграют в главном матче года", - говорится в сообщении.

В 2024 году матч звезд завершился со счетом 8:8.