"Эдмонтон" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Флоридой"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" со счетом 5:4 победили "Флориду" в четвертом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла на льду "Флориды" и завершилась в овертайме.

В составе "Эдмонтона" гол и (в овертайме) результативную передачу оформил на свой счет российский нападающий Василий Подколзин.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 35.

Счет в серии до четырех побед стал равным – 2-2.

"Флорида" - действующий обладатель Кубка Стэнли.