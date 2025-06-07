Гол Куликова помог "Флориде" победить "Эдмонтон" в матче финала Кубка Стэнли

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" со счетом 5:4 взяли верх над "Эдмонтоном" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла на льду "Эдмонтона", победитель определился в овертайме.

Один из голов в составе "Флориды" провел российский защитник Дмитрий Куликов. Его соотечественник и партнер по команде вратарь Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

"Флорида" - действующий победитель турнира.