Покинувший ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Марко Николич занял пост главного тренера АЕКа, сообщается на сайте греческого футбольного клуба.
Сроки контракта не уточняются.
Предыдущим клубом 45-летнего Николича был московский ЦСКА, который он привел к триумфу в Кубке России в прошлом сезоне.
9 июня серб объявил о решении покинуть пост главного тренера ЦСКА.
Также Николич привел к выигрышу Кубка России московский "Локомотив". Среди его достижений также титулы чемпиона и обладателя Кубка Сербии с белградским "Партизаном".