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Покинувший ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Марко Николич занял пост главного тренера АЕКа, сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

Сроки контракта не уточняются.

Предыдущим клубом 45-летнего Николича был московский ЦСКА, который он привел к триумфу в Кубке России в прошлом сезоне.

9 июня серб объявил о решении покинуть пост главного тренера ЦСКА.

Также Николич привел к выигрышу Кубка России московский "Локомотив". Среди его достижений также титулы чемпиона и обладателя Кубка Сербии с белградским "Партизаном".

футбол ЦСКА Локомотив Марко Николич
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