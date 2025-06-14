Покинувший ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сербский специалист Марко Николич занял пост главного тренера АЕКа, сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

Сроки контракта не уточняются.

Предыдущим клубом 45-летнего Николича был московский ЦСКА, который он привел к триумфу в Кубке России в прошлом сезоне.

9 июня серб объявил о решении покинуть пост главного тренера ЦСКА.

Также Николич привел к выигрышу Кубка России московский "Локомотив". Среди его достижений также титулы чемпиона и обладателя Кубка Сербии с белградским "Партизаном".