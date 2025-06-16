ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 победили испанский "Атлетико" в матче первого тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра прошла в Пасадене.

Голы забили Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1), Сенни Маюлу (87), Ли Кан Ин (90+7).

"Атлетико" с 77-й минуты играл в меньшинстве: удалили получившего два предупреждения Клемана Лангле.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов весь матч провел в статусе запасного.

ПСЖ набрал 3 очка и возглавил группу В, у "Атлетико" 0 очков. Бразильский "Ботафого" и "Сиэтл Саундерс" (США) свой матч проведут позднее.

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.