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Защитник Виталий Стежко перешел в "Краснодар"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Виталием Стежко.

28-летний спортсмен перешел из новороссийского "Черноморца", контракт с ним будет действителен до 30 июня 2028 года.

Стежко – воспитанник "Краснодара", в 2022 году провел две игры за основную команду. В том же году перешел в клуб Первой лиги красноярский "Енисей". В 2024 году стал игроком "Черноморца", в сезоне-2024/25 признан лучшим игроком Первой лиги.

футбол Виталий Стежко Краснодар
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