Шпилевский стал новым главным тренером "Пари НН"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU -Белорусский специалист Алексей Шпилевский занял пост главного тренера "Пари НН", сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

Контракт с 37-летний специалистом рассчитан на три года.

"В тренерский штаб нижегородского клуба войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос", - говорится в сообщении.

До перехода в "Пари НН" Шпилевский возглавлял кипрский "Арис". Под его руководством команда из Лимасола впервые в своей истории стала чемпионом Кипра и завоевала Суперкубок страны.

Предыдущим главным тренером "Пари НН" был белорус Виктор Гончаренко, занявший пост наставника команды по ходу сезона-2024/25. Под его руководством она финишировала на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне "Пари НН" уступил соперникам из "Сочи". Однако 16 июня объявили, что она получила право сыграть в главном дивизионе вместо "Химок", который лишился лицензии.