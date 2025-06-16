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Сторожук возглавил ФК "Ахмат"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Александр Сторожук занял пост главного тренера "Ахмата", сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.

Контракт с 43-летним специалистом подписан на три года.

Предыдущим клубом Сторожука был тульский "Арсенал", в котором он работал с января 2023 года.

На посту главного тренера "Ахмата" Сторожук сменил Сергея Ташуева, уволенного после поражения от екатеринбургского "Урала" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ со счетом 1:2. К ответной встрече команду готовил Федор Щербаченко. "Ахмат" выиграл ее со счетом 2:0 и оказался сильнее по сумме двух встреч.

Ахмат футбол РПЛ Сергей Ташуев Александр Сторожук
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