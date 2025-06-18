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"Зенит" продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Зенит" подписал новое соглашение с вратарем Михаилом Кержаковым, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

38-летний Кержаков – воспитанник "Зенита", в его составе по семь раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России. В основном составе петербургской команды провел 138 матчей.

Также он играл за "Спортакадемклуб", "Волгу", "Волгарь-Газпром", "Аланию", "Анжи" и "Оренбург".

Зенит футбол Михаил Кержаков
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