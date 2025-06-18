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Экс-футболист ЦСКА и "Зенита" Фернандес приехал на просмотр в "Торпедо"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского ЦСКА, петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Марио Фернандес провел тренировку в составе московского "Торпедо", сообщает "Чемпионат".

В столичной команде 34-летний Фернандес находится на просмотре.

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Летом 2024 года он покинул "Зенит".

В составе ЦСКА бразилец стал, в частности, трехкратным чемпионом России. Весной 2022 года перешел в бразильский "Интернасьонал", пообещав, в случае возвращения в Россию, играть только за ЦСКА. Однако армейскому клубу не удалось договориться по условиям возвращения, в результате Фернандес принял предложение от "Зенита".

Фернандес ранее получил паспорт РФ и провел за сборную России несколько матчей, включая игры ЧМ-2018.

Что касается "Торпедо", по итогам прошлого сезона команда вернулась в РПЛ.

Марио Фернандес Торпедо ЦСКА Зенит футбол
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