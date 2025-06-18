Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира в Галле (Германия).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 22-е место, Бергс – 49-е.

Следующим соперником россиянина будет канадец Феликс Оже-Альяссим (№27 в мировом рейтинге).

Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.